Ancelotti a Sky | “Gattuso? Vivo serenamente | è chiaro che ora gli occhi siano puntati

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Carlo, ha parlato a Sky, alla vigilia della gara contro il Genk. “E’ la vigilia di un momento importante della stagione. Stiamo vivendo un periodo difficile e vogliamo che termini con questa grande opportunità col Genk. Vogliamo qualificarci e magari anche da primi, ma non dipende da noi quest’ultima cosa. Io chiedo intensità ai ragazzi per vincere col Genk, poi si penserà a ciò che verrà dopo. Sarebbe importante qualificarci, ma anche il primo posto sarebbe importante perché darebbe un turno più agevole agli ottavi di finale”. In Champions la scintilla di cui parlava c’è sempre stata. “In Champions non è mai mancata la scintilla, questo mi rende più ottimista del solito. E’ vero che non basta il risultato, vorrei vedere una squadra convincente, come nelle altre occasioni in Champions League”. Basta quel secondo tempo di Udine ...

SkyTG24 : Napoli, Ancelotti sul possibile esonero: valigia sempre pronta - fraalfa : Sky e Mediaset da un anno e mezzo non sanno più cosa fare per allontanare il Napoli e Ancelotti. Cominciò Bargiggia… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Ancelotti: 'Voci? Per me sono chiacchiere' -