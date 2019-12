Alluminio “carbon free” per nuovi prodotti Apple più rispettosi dell’ambiente

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 dicembre 2019)la scorsa settimana ha confermato di aver acquistato la prima partita di“carbon-free” dalla canadese Elysis, joint venture di Alcoa Corp e Rio Tinto. Si tratta di una prima assoluta per il mercato poiché a tutti gli effetti si parla di unfrutto di una lavorazione innovativa e più rispettosa dell’ambiente. Nello specifico, come riporta Reuters, grazie a 144 milioni di dollari di investimento dei due colossi del settore,e i governi di Canada e Quebec si è giunti a questa innovazione potenzialmente rivoluzionaria per il settore. La piena commercializzazione comunque avverrà più avanti e partire dal 2024 è prevista anche la vendita delle licenze tecnologiche. L’“carbon free” della commessa, che viene prodotto nello stabilimento Alcoa di Pittsburgh, sarà consegnato questo mese. Non è ancora chiaro come ...

