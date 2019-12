Allontanata da casa dai servizi sociali ora ritira le accuse | Papà | scusami | ho

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Costanza Tosi Ila affidarono ad unafamiglia dopo che la ragazzina riuscì ad accusare il padre di violenze fisiche mai avvenute. Dopo un lungo calvario ilè stato assolto Era statadal padre daidopo averlo accusato di violenza verbale e fisica nei suoi confronti. Oggi ha vent’anni e chiede perdono: “. Ho sbagliato”. Sono passati 9 anni da quando Sara (nome di fantasia, ndr), allora 11enne, iniziò a denunciare ilche la maltrattava. In quattro e quattrott’otto il padre, un 55enne straniero che vive a Reggio Emilia finì a processo per maltrattamenti e lesioni aggravate alla figlia. La ricostruzione investigativa metteva nero su bianco fatti atroci. Si sosteneva che la ragazza avesse ricevuto, nel 2012, minacce di morte da parte del. “Ti taglio la gola”. E poi ancora calci e pugni. Tanto che la ...

