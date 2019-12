Allerta smog in Emilia-Romagna | scattano le misure d’emergenza

meteoweb.eu

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in: dal 6 all’8 dicembre sono stati registrati in tutta la regione livelli di polveri sottili Pm10 superiori al valore limite di 50 microgrammi al metro cubo, con picchi di 77 microgrammi a Modena e Rimini. Valori superiori a 70 microgrammi sono stati rilevati dalle centraline Arpae anche nel Parmense, nel Reggiano, a Ferrara e Ravenna. Da domani, 10 dicembre, fino a giovedì 12 dicembre, saranno in vigore leemergenziali anti–che prevedono, tra l’altro, il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti, compresi i diesel Euro 4.L'articoloinled’emergenza Meteo Web.

