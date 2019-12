Alfonsi | da oggi via a piano freddo per senza fissa dimora Municipio I

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – Da lunedi’ 9 dicembre e fino a marzo 2020, parte ildelRoma I Centro per sostenere le personedurante i mesi piu’ duri dell’inverno, con due importanti attivita’. La prima riguarda l’apertura del centro di accoglienza S. Anna, cui si accede tramite colloquio presso l’help center in via di porta san lorenzo 1, promosso dalcon gli operatori di Binario 95, Acli di Roma e Cooperativa Autonomamente, in accordo con le suore di S. Anna che hanno messo a disposizione una loro struttura in via Guicciardini. Il centro offre 25 posti letto, docce e bagni, con stanze da tre letti e una zona donne e in pasti in collaborazione con i ristoranti della citta’. La seconda attivita’ e’ gestita dalla Comunita’ di Sant’Egidio e dalla Casa dei Diritti Sociali, in collaborazione con ...

