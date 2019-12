Alberi della prevenzione e la musica dei sognatori | anche al Moscati il Natale solidale

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti Avellino – Accesi glinell’Agorà dell’ospedaledi Avellino, già allestiti la scorsa settimana con le palline rosa fatte a mano col cuore da tantissime donne operata al seno, dagli alunni di diverse scuoleprovincia e da persone di ogni età che hanno voluto contribuire alla raccolta fondi per allestire una stanza multimediale per i ragazzi del reparto di oncologia del presidio ospedaliero Santobono – Pausilipon di Napoli. Presenti, oltre al senologo Carlo Iannace e alle rappresentanti delle associazioni che hanno lanciato l’iniziativa “Sette passi per il sorriso”,il direttore generale delRenato Pizzuti, il direttore amministrativo Germano Perito, la direttrice dell’Asl Avellino Maria Morgante e il sindaco di San Leucio del Sannio Nascenzio Iannace. Undie ...

