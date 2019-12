Addio a René Auberjonois | morto l' attore di Star Trek - Deep Space Nine e Boston Legal

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E'a 79 anni, interprete di Odo inche aveva lavorato anche nella serieed era collaboratore frequente di Robert Altman.a 79 anni nella sua casa di Los Angeles. L', volto noto per aver interpretato Odo nella serie sci-fi, era malato da lungo tempo di cancro ai polmoni. Nato a New York nel 1940, Reneha cominciato la sua carriera a teatro. Nel 1968 è comparso in tre spettacoli di Broadway in contemporanea, Re Lear, A Cry of Players e Fire! Nel 1969 ha conquistato un Tony Award per la pièce Coco a fianco di Katherine Hepburn. Frequente collaboratore di Robert Altman,ha interpretato Padre Mulcahy in MASH ...

