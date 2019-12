Accusata di aver venduto il figlio per 2mila euro | arrestata la madre

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La triste vicenda arriva dagli Stati Uniti, dove la Polizia ha arrestato 3 persone ritenute colpevoli della compravendita di un minore. Il bambino sarebbedi una delle donne prese in custodia. Laavrebbeildi pochi mesi per una cifra di poco inferiore ai 2 mila. La polizia allertata dalla scuola A riportare la vicenda sono numerosi quotidiani ed agenzie stampa del territorio statunitense, tra cui Fox News. Alcuni insegnanti di una scuola elementare di Bowling Green (nello stato del Kentucky) hanno allertato le autorità, segnalando il sospetto che unaavesseuno dei figli, secondo le fonti nato nel mese di ottobre.La polizia ha preso seriamente la segnalazione ed è intervenuta per indagare e ha poi comunicato la scoperta con una dichiarazione apparsa anche sul profilo Facebook.. La donna ha confessato:ilper 2 mila ...

