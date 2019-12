A pesca di voti nelle Midlands La strategia di BoJo nelle roccaforti laburiste che

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Boris Johnson ha lanciato un’offensivaa maggioranza euroscettica negli ultimi giorni di campagna elettorale. Il premier ha rievocato gli slogan del referendum del 2016 per guadagnaretra l’elettorato pro Leave nei seggi in bilico. Laelettorale dei Tory è finalizzata a conquistare circa 40 collegi che hanno votato per uscire dall’Ue ma sono attualmente detenuti dal Labour con una maggioranza risicata. Inizialmente i conservatori temevano di combattere una campagna elettorale su due fronti. Da un lato, dovevano neutralizzare la minaccia dei Lib Dems nei seggi pro Remain a Londra e nel sud est e dall’altro conquistare i collegi euroscettici al nord. Ma i sondaggi mostrano che il voto dei Tory europeisti è piuttosto resiliente, e quindi il partito ha mobilitato le proprie risorse nei collegi pro ...

