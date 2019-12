A Padula Gesù Bambino nasce sul barcone dei migranti

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Francesca Bernasconi È polemica per il presepe di, in provincia di Salerno. Cirinnelli: "Siamo alla follia. Le nostre tradizioni piegate agli interessi degli scafisti" Le onde del mare trasportano il gommone verso le coste di un qualche Stato occidentale. A bordo decine diprovenienti dall'Africa o dall'Est. Ma, tra loro, spunta un, appena nato, circondato da Maria e Giuseppe. È questo l'allestimento scelto per un presepe di una chiesa del centro storico di, in provincia di Salerno. L'associazione Amici del Presepe ha realizzato una serie dinatività, dove Maria, Giuseppe e il lorosono raffigurati in diversi ambienti, tutti ispirati alla quotidianità e alle problematiche sociali contemporanee. Così, quest'anno, asu undi. L'idea ricorda quella di una chiesa in California, che ha dedicato la ...

