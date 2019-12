anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – L’è l’associazione a cui sono iscritti tutti coloro, società sportive e dirigenti, che sono stati insigniti della “Stella” del Coni per i meriti sportivi. Da alcuni anni il presidente provinciale Francesco Maturi, insieme ai componenti del direttivo, hanno deciso di istituire il “” che quest’anno è stato attribuito alClemente. La consegna del riconoscimento avverrà lunedì 16 dicembre alle ore 19, presso l’hotel Italiano nel corso del convegno sul tema: “Comunità e sport, ruolo dell’, missione, valori e prospettive”. Ilconferito a, dopo quelli assegnati a Elio Galasso e a Mario, ha una precisa motivazione, come precisa il presidente Maturi: “non è mai stato premiato dal mondo dello sport, nonostante sia stato per 12 anni presidente ...

anteprima24 : ** A Mastella il premio Ansmes 2019, Collarile: 'Il sindaco ha il calcio nel sangue' ** -