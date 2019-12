50 libri da regalare per Natale 2019

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Come ogni anno torna puntuale la selezione di Wired deida. La lista comprende titoli di vario genere: i romanzi più acclamati dell’ultimo periodo, come La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante; quelli chiacchierati tra cui Il colibrì di Sandro Veronesi e Cercami di André Aciman. Non mancano le raccolte di racconti di Amy Hempel e Robert Coover e le opere da cui in questi mesi in questi mesi sono tratte serie tv e saghe cinematografiche, come The Witcher, Luna Nera, Il cielo in gabbia o Che fine ha fatto Bernadette?. Abbiamo inserito anche alcuni testi scientifici e i saggi che affrontano gli aspetti più diversi della nostra società: dalla guerra dei dati alle più recenti evoluzioni dell’industria televisiva. Fra le proposte anche graphic novel firmate da Gipi o Fumettibrutti e la versione illustrata di uno dei più famosi racconti della regina dell’horror ...

