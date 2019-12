4 mila euro al mese per telefonate verso la Russia e altri Paesi dell’Est

huffingtonpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati l’ex presidente del consorzio universitario, Joseph Mifsud, l’uomo al centro dello scandalogate che avrebbe cercato di vendere un dossier contenente email rubate dai russi a Hillary Clinton, a George Papadopulos, consigliere della campagna elettorale di Donald Trump. Il misterioso docente maltese di cui si sono perse le tracce del 2017, ritenuto da molti una spia russa, nei giorni scorsi, sulla base di un esposto dell’attuale presidente del consorzio universitario, Giovanni Di Maida, è finito il mirino dei pm agrigentini per le spese ‘pazze’ effettuate quando era a capo dell’ente, dal 2009 al 2012.In quegli anni avrebbe fatto ripetuti viaggi in, Malta, Usa, Inghilterra, Libia, Libano e Bulgaria, quasi sempre accompagnato “da sconosciute giovani donne ...

ValeriaValente_ : Bene la scelta del Presidente #Inps, @PTridico, di non dare seguito alla richiesta di 124 mila euro nei confronti d… - VittorioSgarbi : #movimento5patacche #primaopoivoteremo Hanno aumentato lo stipendio a Rocco Casalino: 169 mila euro all'anno. E poi… - marattin : Si dice spesso “nella Prima Repubblica le imprese non fallivano e non delocalizzavano”. Oggi @sole24ore ci ricorda… -