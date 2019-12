12enne malata chiede una mucca per Natale | un’associazione riesce a regalargliela

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Gli altri bambini peravevano chiesto di ricevere scarpe, o trucchi, o un giocattolo: lei aveva chiesto una. Così, è accaduto che l’ambizioso e particolare desiderio natalizio di una bambina di 12 anni,e ricoverata all’Ospedale Regina Margherita di Torino, diventasse realtà. A permetterlo è stato l’impegno dell’associazione Voglio solo un sorriso-Martina. Un desiderio insolito perLa piccola Giorgia vive a Cuneo ma da tempo è in cura presso il reparto oncologico del Regina Margherita. L’associazione Voglio solo un sorriso-Martina si occupa, tra le altre cose, proprio di provvedere a far avere ai piccoli che passeranno ilin questo reparto dei piccoli doni da loro desiderati. L’associazione è nata qualche anno fa con lo scopo di ricordare Martina, una giovane di 19 anni scomparsa per un tumore la sua famiglia ha deciso di far nascere ...