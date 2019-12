100 di questo giorno | al via su Retequattro l’almanacco delle reti Mediaset

davidemaggio

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Fiorella Pierobon In attesa del 2020, anno in cui Canale5 festeggerà i suoi “primi” 40 anni,ha deciso di omaggiare la storia della sua rete ammiraglia eduecadettee Italia1, proponendo 100 di, un programma nel quale rivedere i momenti cult della storia televisiva del Biscione dal 1980 ad oggi. La trasmissione, al via quest’oggi, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 20.30 su. A differenza del celebre TecheTecheTè, in onda su Rai1 con puntate tematiche, il fil rouge di 100 disarà l’esatta corrispondenza dei contenuti proposti con il calendario quotidiano. I telespettatori della rete diretta da Sebastiano Lombardi potranno così ripercorrere la storia disin dagli albori, con il debutto nell’etere nel 1980 di Canale5, l’arrivo di Italia1, acquistata dalla Rusconi ...

