Zecchino d' Oro | Rita Longordo al papà | Ti ho detto che avrei vinto

(Di domenica 8 dicembre 2019) Fabrizio Tenerelli La piccola, 8 anni, di Bussana di Sanremo, è tornata a casa con una vittoria. Malgrado la giovanissima età ha dimostrato determinazione e voglia di affermarsi, conquistando lod'Oro Sarà ancora una bambina, ma in quanto a intraprendenza e determinazione, non le manca proprio nulla. "Te l'avevo, cheio”: così, 8 anni, di Sanremo, ha esordito con, Tony, subito dopo essere stata proclamata vincitrice dell’edizione 2019 dellod’Oro, ieri sera, nel corso della trasmissione televisiva di Rai Uno, condotta da Carlo Conti con Antonella Clerici. Con la sua canzone "Acca" (testo di Flavio Careddu e Irene Menna, musica di Alessandro Visintainer) ha infatti conquistato la giuria, nella serata finale del concorso canoro del "Piccolo Coro dell'Antoniano", di Bologna. "Sinceramente, non abbiamo ancora ...

