movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Kevin Feige ha rimarcato che, la nuovaMarvel, permetterà di esplorare al meglio le caratteristiche die il suo potenziale fino ad ora nascosto. Lapermetterà di approfondire molti aspetti di Wanda Massimoff che ancora non erano del tutto emersi nei vari film Marvel, come ad esempio il fatto che lei sia. Kevin Feige lo ha dichiarato, mentre parlava al pubblico del CCXP durante il panel con tutte le novità in arrivo dalla Marvel. La Casa delle idee è in pieno fermento tra film eche vedremo in sala e su Disney +. Comeche vede protagonistie Visione interpretati da Elizabeth Olsen e Paul Bettany. "Abbiamo l'opportunità di raccontare la loro storia e mostrare cosa ...

archeregrets : RT @alongauloveme: 2) NUOVA IMMAGINE di WandaVision la serie avrà 6 episodi avrà un collegamento diretto con Doctor Strange 2 e si ipotiz… - alongauloveme : 2) NUOVA IMMAGINE di WandaVision la serie avrà 6 episodi avrà un collegamento diretto con Doctor Strange 2 e si i… - cinemaniaco_fb : ?????????????? WandaVision: la serie introdurrà il nome Scarlet Witch e mostrerà i suoi veri poteri… -