Volley femminile | Mondiale per Club 2019 | Novara giù dal podio | il VakifBank di Guidetti

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019)non è riuscita a conquistare il terzo posto alperdi. Le Campionesse d’Europa hanno perso la finalina di consolazione contro ilIstanbul per 3-0 (26-24; 25-23; 25-21) e rimangono così giù dala Shaoxing (Cina) dopo che ieri avevano sfiorato la clamorosa impresa contro l’Eczacibasi Istanbul in semifinale. Le piemontesi sono scese in campo stanche dopo la maratona di ieri e forse anche con poche motivazioni, la corazzata turca si è imposta ai vantaggi nel primo set e poi è riuscita a primeggiare con apparente disinvoltura riuscendo così a riscattare parzialmente il ko contro Conegliano nella semifinale in cui ha avuto a disposizione nove match point. La formazione di coach Giovanni, vincitrice degli ultimi due titoli iridati, ha avuto la meglio contro le ragazze di Massimo Barbolini grazie alla buona prova ...

thevolleynews : B1 Femminile, ottava giornata: ancora tie break e ancora vittoria per l'Igor Volley Trecate! Battuta Acqui Terme -… - Federvolley : Le parole di Stella Maria Capetta al termine della finale 3°-4° posto femminile vinta dalla Cedacri Sitting Volley… - torinosportiva : Parella Vollei: Maschile a San Donà, Femminile contro Albese -