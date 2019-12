Volley femminile | Mondiale per Club 2019 | Conegliano sfida l’Eczacibasi Istanbul per

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Manca un ultimo passo aper coronare il sogno di salire sul tetto del mondo e sarò senza ombra di dubbio il più difficile ovvero lacontro le turche dell’Eczacibasi. Le Pantere hanno vinto in maniera clamorosa la semifinale delperdicontro il VakifBank e ora puntano al bottino grosso. Si preannuncia una partita equilibrata, tiratissima, avvincente ed appassionante che è aperta a qualsiasi risultato: da una parte le Campionesse d’Italia che inseguono il primo sigillo in questa manifestazione, dall’altra uno squadrone che si è già imposto per due volte nel torneo e che vuole ripetersi. Le venete si affideranno alle bordate di Paola Egonu capace di mettere a referto nell’ultima partita ben 39 punti. Grande attesa anche per quanto potranno fare in attacco Miriam Sylla, Kimberly Hill, Raphaela Folie e Robin De Kuijf ...

