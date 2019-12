Volley femminile | decima giornata Serie A1 | Busto Arsizio si sbarazza vol

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si è da poco conclusa ladiA1 diha vinto il match di cartello contro Casalmaggiore con un netto 3-0. Grande prestazione di Britt Herbots che ha messo a segno ben 19 punti. Sugli scudi anche Karsta Lowe che ha chiuso la partita con 17 punti a referto. Con questa vittoria le lombarde confermano il secondo posto in classifica alle spalle di Conegliano. Grande spettacolo tra Caserta-Bergamo, il match è stato deciso al tie-break. A dominare la scena Malwina Smarzek capace di mettere a segno 30 punti. Alle campane non sono bastate le prestazioni monstre di Aurea Cruz (25) e Alexa Gray (21). Fantastica prestazione di Monza che ha vinto con un netto 3-0 sul parquet di Chieri. A guidare il trionfo delle lombarde la capitana Serena Ortolani che ha messo a referto 17 punti. Cuneo esce dal periodo nero grazie alla vittoria per 3-1 contro ...

