oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019)si è laureatassa delsconfiggendo l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 nella Finale del Mondiale per Club andata in scena a Shaoxing (Cina). Lesono salite sul tetto del pianeta per la prima volta nella storia, di seguito leragazze di coach Daniele Santarelli.-ECZACIBASI ISTANBUL 3-1 PAOLA: 10. Oggi è stata la migliore giocatrice del, ha trascinato la squadra a suon di bordate da ogni zona del campo, è stata semplicermente disarmante e ha scaraventato tutta la sua potenza da ogni zona del campo: 33 punti (3 aces) col 60% in attacco, sono numeri strepitosi per l’opposto della nostra Nazionale che ha stravinto l’attesissimo duello con Tijana Boskovic già visto in Italia-Serbia nelle ultime due stagioni. JOANNA WOLOSZ: 8. Siamo probabilmente al cospetto della miglior palleggiatrice in circolazione, ...

SkySport : ? #UltimOra #Volley ???? #Conegliano vince il Mondiale per club femminile ?? Battute 3-1 le turche dell'#EczacibasiIstanbul #SkySport - gapetv : RT @TgrVeneto: Trascinate da una super #Egonu, Mvp della manifestazione, le atlete di #Conegliano si sono imposte per 3-1 #ioseguotgr @Imoc… - OA_Sport : Volley femminile, Conegliano Campione del Mondo: le pagelle delle Pantere. Egonu show, Wolosz magica, De Gennaro vo… -