Volley | due italiane sul tetto del mondo | Lube e Conegliano trionfano nel Mondiale per

(Di domenica 8 dicembre 2019), i risultati delper Club. LaCivitanova conquista la vittoria in campo maschile. Tra le donne trionfo di. ROMA –per Club, i risultati Doppio successo per l’Italia che con laCivitanova eè riuscita a salire sul gradino più alto del podio. Per i colori azzurri il rammarico in campo femminile arriva da Novara che è stata sconfitta dal Vakifanbank che è riuscita a ‘vendicare’ il clamoroso k.o. in semifinale contro la squadra che poi è andata a vincere il trofeo.suldelPartita non semplice per Egonu e compagne che si sono trovate subito sotto dopo il primo set. Un 25-22 che poteva fare presagire il peggio ma proprio in questa competizione le ragazze della squadra veneta hanno dimostrato di non mollare. E il 25-14 è il segnale della riscossa che le ha portate a ...

