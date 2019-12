Volley | CONEGLIANO CAMPIONE DEL MONDO! Le Pantere travolgono l’Eczacibasi | Egonu e

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019)SSE DELscala la montagna e sale sul Tetto del Pianeta, lehanno vinto il Mondiale per Club 2019 difemminile e hanno riportato in Italia il titolo iridato dopo addirittura 27 anni dalla prima e unica volta quando fu la mitica Teodora Ravenna a festeggiare. Le venete hanno sconfitto l’Eczacibasi Istanbul per 3-1 (22-25; 25-14; 25-19; 25-21) e hanno conquistato il trofeo annichilendo la corazzata turca che in semifinale aveva battuto Novara al tie-break e che si era già imposta due volte nella manifestazione. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono fatte rimontare otto punti nel primo set ma poi hanno dominato la contesa in lungo e in largo meritando ampiamente l’apoteosi a Shaoxing (Cina). A fare la differenza è stata una straripante Paola, micidiale opposto che oggi ha ribadito di essere la giocatrice più forte del mondo ...

