Volley, Civitanova vince Mondiale club

Al terzo tentativo,può far festa. I marchigiani, reduci da due ko in finale negli ultimi 2 anni, salgono sul tetto del Mondo battendo 3-1 i brasiliani del Sada Cruzeiro nella finale delperdi Betin (Bra). La Lube di Fefe De Giorgi, trascinata da Leal e Juantorena (20 punti), fa suo il primo set (25-23), poi,dopo un passaggio a vuoto (ceduto il 2° set 19-25)un terzo parziale monstre (31-29) e poi chiude 25-21 al quarto. Per i marchigiani, già campioni d'Italia e d' Europa, arriva un fantastico 'triplete'(Di domenica 8 dicembre 2019)