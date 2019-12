oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) CAMPIONI DEL MONDO.sale sul tetto del Pianeta sconfiggendo ilper 3-1 (25-23; 19-25; 31-29; 25-21), laconquista il Mondiale per Club dimaschile per la prima volta nella sua gloriosa storia euna tripletta da brividi dopo aver vinto scudetto e Champions League in primavera. Campioni d’Italia, Campioni d’Europa, Campioni del Mondo: i cucinieri si sono presi davvero tutto in questo indimenticabile 2019, dopo aver perso le ultime due finali della rassegna iridata riescono finalmente a sfatare il tabù e a vincere l’unico titolo che mancava nella bacheca della società marchigiana. I ragazzi di coach Fefé De Giorgi hanno sofferto tantissimo a Betim (Brasile), hanno sudato moltissimo per avere la meglio contro i padroni di casa sostenuti da una torcida da brividi ma dopo 145 minuti di una battaglia spaziale sono riusciti ad ...

SkySport : ? #UltimOra #Volley ???? Mondiale per club maschile: #Civitanova campione ?? Battuto 3-1 il Sada Cruzeiro (25-23, 19-2… - eugeniolube : RT @Gazzetta_it: #Volley #MondialeClub, l’Italia fa il bis, #Civitanova in trionfo! #LubeVolley - OA_Sport : Volley, CIVITANOVA CAMPIONE DEL MONDO! La Lube batte il Sada Cruzeiro e completa la tripletta d’antologia -