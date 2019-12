Virtus Roma-Trieste | Serie A basket | orario | tv | programma | streaming e palinsesto 8

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Posticipo serale al PalaEur: laaffronta, in una sfida piuttosto delicata, l’Allianznel secondo di tre incontri serali casalinghi consecutivi. La formazione di Piero Bucchi viene da due sconfitte consecutive, contro Treviso al Palazzo dello Sport dell’Eur e a Varese, mentre proprio contro la De’ Longhi la squadra allenata da Eugenio Dalmasson ha colto il più recente successo nell’undicesima giornata. Di fatto, tra A e A2, non ci sono precedenti a livello di società, perché la Pallacanestro2004 è entità diversa dalla Pallacanestrovissuta lungo gli Anni ’80, ’90 e primi 2000. In questo senso, i ricordi di sola regular season parlano di un bilancio 22-12 più un successo diin una fase a orologio, ma nei playoff dell’annata 1999-2000 fua prevalere. Degli ultimi due confronti (2003-2004) ci sono ...

