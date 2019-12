Virgin River | trama | cast e anticipazioni serie tv Quando esce

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)tv.Il 6 dicembre 2019 Netflix si è arricchito di un nuovo titolo presente nel suo catalogo: stiamo parlando di. Lo show si basa su due saghe di romanze scritte dall’autrice di successo statunitense Robyn Carr. I fan saranno sicuramente in visibilio per quest’adattamento su piccolo schermo e Netflix ha deciso di scommetterci sopra considerando l’oltre 13 milioni di copie vendute negli Stati Uniti. Latv nasce da un’idea di Sue Tenney e la prima stagione conterà 10 episodi dalla durata di circa 45 minuti ciascuno. Ricordiamo al momento che Netflix non offre più la possibilità di iscsi per mezzo del mese di prova gratuita; per poter usufruire dei servizi della piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al colosso dello ...

smoljiaer : stamattina ho iniziato Virgin River ed è carino ?? - luvieiraf : assistindo Virgin River - masino_silvana : Guardando Virgin River -