Vietri sul Mare | a Marina rinnovata la tradizione del faló dell’Immacolata

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoCon l’accensione dei caratteristici falò sulla spiaggia didisul, si è conclusa la tradizionale festa che, nel piccolo borgo costiero, accompagna la notte. Dopo la funzione religiosa nella Chiesa di San Francesco e la processione della Statua della Madonna portata a spalla dai fedeli, il momento più atteso con l’accensione di un enorme massa di legna, preparata in precedenza sulla spiaggia, con tecniche che vengono tramandate di padre in figlio. Lache unisce sacro e profano come accade in questi riti folkloristici, vuole che ad accompagnare l’attesa ci siano una serie di piatti tradizionali. Da qualche anno la Pro Loco organizza e promuove anche momenti di riflessione culturale sulla storia e le tradizioni del territorio. L'articolosul, aladel...

