VIDEO Volley | Conegliano Campione del Mondo | highlights e sintesi della finale con

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha vinto il Mondiale per Club 2019 difemminile, le Pantere sono salite sul tetto del pianeta sconfiggendo l'Eczacibasi Istanbul per 3-1 nellaandata in scena a Shaoxing (Cina). Primo titolo iridato per lesse d'Italia, trascinate da una straripante Paola Egonu autrice di 33 punti: le venete hanno perso il primo set dopo aver avuto anche otto punti di vantaggio ma poi si sono prontamente rialzate e hanno completato la rimonta vincente. Di seguito ilcon glie ladi-Eczacibasi Istanbul.-ECZACIBASI ISTANBUL,MONDIALE PER CLUB:

