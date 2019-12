VIDEO Sci alpino | Francesca Marsaglia terza nella discesa di Lake Louise | riviviamo la

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019)ha conquistato un bellissimo terzo postolibera di, prova valido per la Coppa del Mondo 2019-2020 di sci. L’azzurra ha stupito tutti scendendo col pettorale numero 22 e sulle nevi canadesi è riuscita a stappare il suo primo podio nel massimo circuito itinerante. Di seguito ildella gara didiDI: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Pier Colombo

poliziadistato : Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con… - RaiSport : ?Grandissima @frencimarsaglia Primo podio con il 3° posto nella libera di #LakeLouise ???? vinta da Nicole… - TerlizziGerardo : RT @poliziadistato: Sicurezza in montagna e sulle piste da sci, i poliziotti del Centro addestramento alpino di Moena ne parlano con @massi… -