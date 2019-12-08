Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:00 (Di domenica 8 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:50 MANUELA CIAMPI BUONASERA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER KM 5+000 PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma. INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E TUSCOLANA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 Roma TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DISAGI DA INCOLONNAMENTI DA TORRENOVA A RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, MENTRE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD SI PROCEDE A RILENTO DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. TRAFFICO INTENSO PER CODE SULLA SALARIA A PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE DELLA METRO ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:00: VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:50… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 19:00' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE Roma, PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24 Roma TERAMO IN DIREZIONE Roma SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA NELLA DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 17 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA E A SEGUIRE ALTRI RALLEMNTAMENTI DA CASAL MONASTERO A SVINCOLO A24 Roma TERAMO MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA AL MOMENTO NON SONO PRESENTI CRITICITA’ SULLA SP 78 FALISCA UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN ENTRMBE LE DIREZIONI TRA FALERIA E PIAN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 MANUELA CIAMPI ANCORA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA AL MOMENTO SULLA VIABILITA’ LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO L’UNICA CRITICITA’ LA TROVIAMO SULLA VIA APPIA NEI CENTRI DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE CON CODE A TRATTI NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO INIZIAMO CON LA SP4 SETTEVENE PALO ANCORA CHIUSA TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE IN LOCALITA CERVETERI A CAUSA DEL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI A Roma IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 13 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 13:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO ECCETTO QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA SU VIA APPIA CODE A CAUSA DI INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAVA DEI SELCI TRA VIA CAPANNE DI MARINI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO SU VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 12 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI SU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN OCCASIONE DELL’EVENTO CAFFEINA ...
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