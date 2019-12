Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 18:20 MANUELA CIAMPI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLASULLA A1NAPOLI INCOLONNAMENTI PER INCIDENTE TRA FERENTINO E ANAGNI IN DIREZIONE, PROSEGUENDO SULLA A1 UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO CON LA A24TERAMO IN DIREZIONESEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA VIA PONTINA TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA NELLA DIREZIONE DIINCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA, CON CODE TRA VILLA ADRIANA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, IN INTERNAALTRE CODE A TRATTI DA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24TERAMO; SULLA STESSATERAMO CODE SUL TRATTO URBANO TRA VIA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONEIN DIREZIONE RACCORDO INCOLONNAMENTI SIA SULLA DIRAMAZIONESUD E SIA SULLA ...

