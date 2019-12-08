Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 12:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 12:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI SU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN OCCASIONE DELL’EVENTO CAFFEINA VILLAGE, PRIME CODE SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SUTRI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO URBANO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASTRENSE ALL’ALTEZZA DI CANINO ,INTERSEZIONE CON VIA TUSCANIA MENTRE SU VIA CASILINA,CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 11:30: VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 11:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 11 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 11:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNESE E LA STORTA NEI DUE SENSI PRIME CODE SU VIA ARDEATINA TRA RACCORDO E DIVINO AMORE IN DIREZIONE DI FALCOGNANA MENTRE SU VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 10 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI PRIME CODE SU VIA APPIA NEL CENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 09 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 08 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO TRA RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO PER QUANTO RIGUARDA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’TORNATO NELLA NORMA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA ...
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