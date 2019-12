Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 12 | 30

romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019)8 DICEMBREORE 12:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLALA CIRCONE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI SU VIA NOMENTANA CODE ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA TRA VIA DI SANTA LUCIA E COLLEVERDE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN OCCASIONE DELL’EVENTO CAFFEINA VILLAGE, PRIME CODE SU VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SUTRI IN ENTRATA VERSO IL CENTRO URBANO CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA CASTRENSE ALL’ALTEZZA DI CANINO ,INTERSEZIONE CON VIA TUSCANIA MENTRE SU VIA CASILINA,CODE ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO NEI DUE SENSI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS ...

