Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 10:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 10:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SU VIA CASSIA TRA ISOLA FARNSE E LA STORTA NEI DUE SENSI PRIME CODE SU VIA APPIA NEL CENTRO URBANO DI ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE LA METRO DELLA LINEA A SPAGNA E’ ATTUALMENTE CHIUSA FINO A CESSATE ESIGENZE PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E’ ...
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romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 10:30: VIABILITÀ 8 DICEMBRE 2019 ORE 10:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 09:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-12-2019 -
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
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Autostrade: Aspi rafforza presidi e assistenza in vista sciopero personale Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 09 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 09:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 08 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO TRA RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO PER QUANTO RIGUARDA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’TORNATO NELLA NORMA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 18 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA DOVE ANCHE QUI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA CASSIA E LA CASSIA BIS SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 17 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E ...
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