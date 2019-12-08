Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 08:30 (Di domenica 8 dicembre 2019) Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 08:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, LE LINEE TRAM 5 E 19 DEVIANO IL PERCORSO,NON RAGGIUNGONO CENTOCELLE A CAUSA DI LAVORI SU SEDE TRANVIARIA IN VIA BRESADOLA. PREVISTO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO TRA PRENESTINA/BRESADOLA E GERANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI OGGI DALLE ORE 19:00 E’ PREVISTA L’ ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA VENEZIA. DALLE ORE 15 E FINO A CESSATE ESIGENZE SARA’ CHIUSA AL TRAFFICO PIAZZA VENEZIA CON CONSEGUENTE DEVIAZIONE DI LINEE BUS. MAGGIORI INFORMAZIONI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT INOLTRE IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DALLE ORE 10 ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-12-2019 -
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
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Leopolda: circa 2000 restano fuori, problemi a viabilità Affaritaliani.it
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 07 : 30: Viabilità 8 DICEMBRE 2019 ORE 07:20 VERNINI VALERIA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE RISULTA INFATTI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SUL TRATTO URBANO TRA RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO PER QUANTO RIGUARDA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 19 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 19:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SULL’A1 Roma-NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LO SVINCOLO PER L’A24 IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SUL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’TORNATO NELLA NORMA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PER CHI VIAGGIA POI SULLA VIA APPIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 18 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E TUSCOLANA STESSA SITUAZIONE IN INTERNA DOVE ANCHE QUI UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA CASSIA E LA CASSIA BIS SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 17 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 17:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRA APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA CASTEL RomaNO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE Roma TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 16 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 15 : 30: Viabilità 7 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASILINA E TUSCOLANA TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SULLA SALARIA PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; TRAFFICO INTENSO SULLA TIBURTINA ...
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