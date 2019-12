Verona | Juric | «Ci manca esperienza | regalato un gol nel finale»

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Il rammarico didopo il triplice fischio di Atalanta Hellas: ecco le considerazioni dell’allenatore Ivanpuò dirsi soddisfatto della prestazione offerta dall’Hellascontro l’Atalanta, anche se non è riuscita a fare punti. Ecco le riflessioni dell’allenatore ai microfoni di Sky Sport nel post-partita. «Abbiamo fatto una prestazione importante, ci èta. Abbiamo pagato care le ingenuità commesse. L’Atalanta ha giocato con undici titolari, non ha fatto turnover. Abbiamoun gol nel. Crescita? Non mi aspettavo di giocare a questi livelli a inizio campionato contro squadre del genere» Leggi su Calcionews24.com

