Vela | Vittorio Bissaro | “Mi sento vuoto e felice Tita-Banti sono venuti a farci i

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Fantastica impresa die Maelle Frascari che silaureati campioni del mondo della classe olimpica Nacra17 di. Un titolo che il timoniere del Lago di Garda non aveva mai conquistato neppure quando nello scorso quadriennio olimpico era stato sempre ai vertici della classe. Grande soddisfazione per:”stanco e. Faccio fatica a trovare le parole in questo momento. Mie leggero. È stata una settimana di adrenalina fortissima e ora sta scendendo tutta di botto“. Un trionfo che ha ripagato il grande lavoro svolto ma che è stato tutt’altro che semplice:”Non è stato per niente facile – sottolinea– anche dal punto di vista nervoso, io e Maelle abbiamo dovuto gestire mille tensioni, rimediare a errori e inconvenienti senza perdere mai la concentrazione. È stato un campionato molto tosto e ...

OA_Sport : Vela, Vittorio Bissaro-Maelle Frascari domano il vento e sono campioni del mondo della classe Nacra17! - Veladuepuntozer : Vittorio Bissaro e Maelle Frascari sempre in testa nei Nacra 17 - Veladuepuntozer : Nacra 17 Worlds, sempre in testa Vittorio Bissaro e Maelle Frascari -