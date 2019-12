VASCO NonStop Live torna al cinema il 10 - 11 dicembre

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo tre giorni di programmazione sold out il music film018+019alil 10 e 11per un'altra doppietta. Dopo il successo della prima uscita,018+019alil 10 e 11per un'altra doppietta.Rossi trionfa anche ale mette a segno un altro record. Un eventotografico il suo Music Film: con 709.000 euro di incasso in soli tre giorni di programmazione e 50.310 presenze al, il successo del film è tale da richiedere almeno altre due repliche. L'appuntamento conNon Stop018+019, per la regia di Pepsy Romanoff, è fissato per il 10 e 11, per vivere o rivivere emozioni non stop. Il music film ...

