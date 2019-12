USA | migrante di 16 anni lasciato morire di influenza in un centro di detenzione

fanpage

(Di domenica 8 dicembre 2019) Carlos Hernandez Vasquez, unoriginario del Guatemala di soli 16, è morto in undiin Texas a causa delle complicazioni di una banale: un video ha dimostrato che più volte gli agenti di polizia l'hanno visto agonizzare nella sua cella. Ciò nonostante non hanno fatto nulla per salvarlo.

