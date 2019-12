Uomini e Donne | Tina perde le staffe e lascia lo studio Ecco il motivo

kontrokultura

(Di domenica 8 dicembre 2019)leCome sempreCipollari non ha peli sulla lingua e tende a esprimere il suo pensiero, incurante delle conseguenze. Non ha da ridire solo su Gemma Galgani del Trono Over, ma anche sui giovani partecipanti del Trono Classico. Dopo aver chiesto scusa al corteggiatore Lorenzo per essere stata indelicata, stavolta ha … L'articololeloilproviene da KontroKultura.

BeppeSala : Come da trazione milanese Sant’Ambrogio è la giornata degli #Ambrogini, un’occasione per celebrare una comunità di… - welikeduel : 'Troppe donne continuano a morire per mano di chi dovrebbe amarle. Bisogna cambiare la mentalità, noi le leggi ce l… - matteosalvinimi : Felice di aver partecipato questa mattina a Roma alla Messa per Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, per ri… -