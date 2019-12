Una Vita | anticipazioni | Lucia vuole usare una parte della sua eredità per aiutare gli

davidemaggio

(Di domenica 8 dicembre 2019)Alvarado Una decisione diAlvarado (Alba Gutierrez) farà preoccupare tantissimo il perfido Samuel Alday (Juan Gareda) nelle puntate di Unain onda da questo pomeriggio: al fine digli abitanti dell’Hoyo, la ragazza impegnerà infatti unadell’dei Marchesi di Valmez per ricostruire lo sfortunato quartiere. L’Alday, appena scoprirà tutto quanto dallo strozzino Jimeno Batan, cercherà così di porre rimedio alla situazione, pur di non perdere il denaro cheillecitamente avere. Ecco leda domenica 8 a venerdì 13 dicembre 2019. Unadomenica 8 dicembre 2019 Padre Telmo accoglie gli alluvionati dell’Hoyo e, pur di aiutarli, accetta le donazioni di Samuel. Raul è complice di Javier nella rapina, ma qualcosa va storto. Javier viene arrestato. Carmen, con l’aiuto di Servante, Fabiana e ...

SabrinaSalerno : L’ignoranza è una patologia che colpisce molte persone. I sintomi sono: la cattiveria, la presunzione, l’invidia e… - mafaldina88 : Non posso crederci che è stato l’ultimo 200 insieme.... ???? è passata una vita dalla prima sfida... non me la rico… - CarloCalenda : È bravissimo. Il giorno in cui mi offenderò per una imitazione mi ritirerò a vita privata. Lo dico per trasparenza! -