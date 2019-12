Una Vita Anticipazioni 9 dicembre 2019 | Le commoventi parole di Telmo

Una Vita - anticipazioni puntata di domenica 8 e lunedì 9 dicembre 2019 : anticipazioni puntata 893 di Una VITA di domenica 8 e lunedì 9 dicembre 2019: Fra gli sfollati è in corso di diffusione una preoccupante febbre e così Telmo, pensando che possa trattarsi di un’epidemia, fa il possibile per arginare i danni… Raul, dopo aver rischiato di morire, è ora fuori pericolo… Flora e Servante hanno in mente di diventare soci… Nella sua commovente omelia, Padre Telmo cerca di spronare gli abitanti di ...

Una Vita Anticipazioni 8 dicembre 2019 : Raul rischia di morire! : Durante una colluttazione con il padre, Raul resta ferito. Intanto, Telmo teme un'epidemia. Rosina, invece, non si piega al ricatto degli Escalona.

Una Vita - anticipazioni puntate spagnole : Mauro torna ad Acacias : Nelle puntate spagnole di Una Vita in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, tornerà un personaggio molto amato. Si tratta del commissario Mauro San Emeterio, che parti dal quartierino insieme a Teresa per trasferirsi in un tranquillo luogo di montagna per crescere loro figlio. Purtroppo, Mauro non avrà buone notizie per i suoi amici. […] L'articolo Una Vita, anticipazioni puntate spagnole: Mauro torna ad Acacias proviene da KontroKultura.

