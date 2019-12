Un altro bus dell' Atac ha preso fuoco a Roma

agi

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ancora un busin fiamme nella Capitale. È accaduto questa mattina alle 09.50 in via Vinicio Cortese 180, nella Capitale, dove una autobusa linea 708 haper cause in via di accertamento. Sul posto una squadra dei vigili del, con un'autobotte, che ha provveduto allo spegnimento del rogo. La vettura, secondo quanto si apprende, è andata distrutta. L'autista aveva fatto scendere l'unico passeggero presente sul mezzo. Non risultano persone ferite o intossicate.

