++ ULTIM’ORA ++ Terremoto Firenze | serie di scosse fanno tremare il centro Italia

caffeinamagazine

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’in questi giorni sembra non aver requie e, dopo leche ieri notte hanno seminato il panico a l’Aquila, ecco che la terra torna anel. Ad una profondità di 7 km e con un’intensità di 2.6) alle 20.38 con epia Scarperia e San Piero a Sieve dalla Rete Sismica si è registrata l’ennesima scossa sismica di questa settimana. La popolazione ha distintamente avvertito la scossa. (Continua dopo la foto) Di certo i recenti fatti accaduti in Albania hanno creato maggiore sensibilità nella popolazione e alcuni cittadini si sono precipitati fuori dalle proprie case. In ogni caso le prime verifiche della Sala Operativa della Città Metropolitana dinon hanno accertato danni. (Continua dopo la foto) Un’altra scossa si è poi succeduta alle ore 21.13 con magnitudo di 2.8 della scala Richter. L’epiha avuto coordinate geografiche (lat, ...

demian_yexil : RT @Area51cinqueuno: Ultim'ora 23.13 Terremoto: scossa all'Aquila, magnitudine fra 3.6 e 4.1 #Terrasmettiditremare?? - Ribelllion : RT @Area51cinqueuno: Ultim'ora 23.13 Terremoto: scossa all'Aquila, magnitudine fra 3.6 e 4.1 #Terrasmettiditremare?? -