Tu si que vales | la 21enne Enrica Musto conquista giuria e pubblico

(Di domenica 8 dicembre 2019) Mentre a Milano andava in scena la Prima al teatro La Scala, sul palco di Tu si quesi esibiva, una cantante lirica di 21 anni. Nonostante la giovane età, la sua voce e la canzone scelta (Tu si na cosa grande) hanno fatto emozionare tutto ile anche la, infatti, studia canto da quando aveva 12 anni, viene da Avellino e frequenta anche l’università. Dopo aver partecipato a diversi concorsi, ha avuto l’onore di accompagnare in tour Katia Ricciarelli. Inoltre, conosce anche il vincitore di Amici, Alberto Urso. Tu si queNel corso dell’ottava puntata di Tu su que, la voce lirica diha emozionato ile la. Rudy, dopo l’esibizione dellaavellinese, ha richiesto un surplus, ovvero una canzone a sua scelta.ha esitato qualche momento per poi intonare le note ...

