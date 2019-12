Tu Che Ne Sai Di Me è il nuovo singolo di Gianluca Grignani dal 1° gennaio 2020

optimaitalia

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ildista per arrivare. Il Joker è infatti pronto a tornare con nuova musica a cominciare dal 1°, data che ha scelto per l'atteso ritorno in radio con un brano che darà un seguito ad A Volte Esagero, dal quale sono ormai passati 5 anni. L'annuncio è arrivato direttamente dai canali social del cantautore di Destinazione Paradiso, che ha finalmente sciolto le riserve sui prossimi progetti discografici che lo riguardano e che aveva annunciato attraverso i suoi canali con indizi e immagini che facevano presagire e sperare in grandi novità. Ildidopo una lunga carrieranasce a Milano nel 1972. La carriera musicale inizia prestissimo, da appena adolescente, con le prime canzoni che compone a circa 17 anni. Al suo fianco, chitarra e amplificatore e una strada tutta in salita fino ...

