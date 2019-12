Trump: Kim denuclearizzi come promesso

Dopo l'annuncio di un nuovo test missilistico della Nord Corea, il presidente Usaavverte il suo omologo nordcoreano. "Kim Jong Un è troppo intelligente e ha troppo da perdere, se agisce in modo ostile", scrivesu Twitter. "Ha firmato con me un forte accordo sulla denuclearizzazione.Lui non vuole annullare la sua relazione speciale con il presidente Usa.La Corea del Nord, sotto la sua leadership, ha un enorme potenziale economico, ma deve denuclearizzare,".(Di domenica 8 dicembre 2019)