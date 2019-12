romadailynews

(Di domenica 8 dicembre 2019) NESSUN DISAGIO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA CAPITALE. SI REGISTRA SOLO UN INCIDENTE IN VIALE CARMELO BENE, IN ZONA BUFALOTTA. A CAUSA DEL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI SMOG, OGGI E DOMANI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI PIÙ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. OGGI DALLE 7.30 ALLE 20-30 BLOCCO PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI EURO 0 E EURO 1. E BLOCCO PER AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL EURO 0 EURO 1 E 2. DIVERSE LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA, IN TUTTA LA CITTÀ, IN PARTICOLARE IN PIAZZA DI SPAGNA, ALL’ESQUILINO, IN PIAZZA VENEZIA. GIA’ DALLE PRIME ORE DEL MATTINO SONO PREVISTE CHIUSURE E DEVIAZIONI SU DIVERSE STRADE TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO, VIA CAVOUR, VIA GIOBERTI, STAZIONE TERMINI E PIAZZA DI SPAGNA NEL QUARTIERE SAN LORENZO, DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DI PORTA SAN LORENZO E VIA TIBURTINA. MODIFICATA FINO ALLE 7 DI DOMANI MATTINA, LA CIRCOLAZIONE ...

romadailynews : Traffico Roma del 08-12-2019 ore 08:30: NESSUN DISAGIO AL MOMENTO LUNGO LE STRADE DELLA… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 08-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 08-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -