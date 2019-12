Torino | Mazzarri | «Non c’è equilibrio in questo ambiente»

Torino-Fiorentina - le formazioni ufficiali : Mazzarri stravolge tutto - c’è Chiesa : Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali – Si gioca Torino-Fiorentina. I padroni di casa si sono risollevati grazie alla vittoria sul campo del Genoa, dopo un periodo altalenante. I viola sono reduci dalla sconfitta contro il Lecce, ultima di tre. La squadra di Montella ha ritrovato la vittoria in Coppa Italia, ora vuole replicare in campionato. In caso di risultato negativo la panchina del tecnico campano traballerebbe forse in ...

Torino-Fiorentina - le probabili formazioni : Mazzarri conferma Berenguer - Montella recupera Chiesa : Torino-Fiorentina, le probabili formazioni – Sfida molto interessante quella tra Torino e Fiorentina nella 15ª giornata di Serie A. I granata cercano conferme dopo il blitz sul campo del Genoa. Mazzarri deve fare i conti con l’assenza del capitano Belotti e con la grana Zaza. L’attaccante non sembra rientrare più nei piani del tecnico toscano. Ecco perché davanti ci dovrebbero essere ancora Verdi e Berenguer. Pochi dubbi ...

Torino - Mazzarri chiede aiuto : servono i gol dal centrocampo : Torino, Belotti out per infortunio e Zaza in un momento difficile. Walter Mazzarri chiede gol al centrocampo, ancora a secco Il Torino ha bisogno di riunire le forze per provare a svoltare la propria stagione. Con Belotti destinato a un periodo di assenza e Zaza non in un particolare momento brillante, Mazzarri chiede aiuto al centrocampo. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, i granata sono l’unica squadra ancora a secco di marcature ...

Lite Mazzarri-Zaza - l’attaccante sempre più lontano da Torino : Ultimissime calciomercato Torino, Tuttosport ”Lite Mazzarri-Zaza” Simone Zaza, come vi avevamo già riportato qualche giorno fa, sembra esser sempre più lontano dalla corte granata. Il Torino lo aveva acquistato con la speranza di poter rilanciare un calciatore che in Spagna non aveva illuminato, ma che aveva lasciato un’ottima fotografia dopo l’esperienza al Sassuolo. Tuttosport racconta di una Lite avvenuta con Walter ...

Genoa Torino : il 442 di Mazzarri mette in difficoltà Thiago Motta : Il 442 adottato da Mazzarri in Genoa-Torino ha funzionato in fase difensiva. I padroni di casa hanno sofferto in impostazione Nonostante la sterilità in fase offensiva, il Torino ha giocato una buona gara difensiva a Marassi, lontana dalle incertezze dei match precedenti. Il Genoa di Thiago Motta, una squadra molto brava a consolidare il possesso, ha sbattuto contro la pressione avversaria. Mazzarri ha schierato il Torino con una soluzione ad ...

Torino - incomprensioni tra Mazzarri e Zaza : addio a gennaio? : incomprensioni in casa Torino: Mazzarri e Zaza sarebbero ai ferri corti. Non è da escludere un addio prematuro, magari già a gennaio Il Torino può respirare, dopo la vittoria in trasferta a Marassi contro il Genoa. Secondo Tuttosport, però, il clima resta teso e ci sarebbero alcune incomprensioni tra il tecnico Walter Mazzarri e Simone Zaza. Non è da escludere, infatti, un addio già a gennaio: sull’attaccante ex Juve ci sarebbe ...

Genoa-Torino - Mazzarri : “fortunati a non subire gol”. Poi punzecchia Zaza : “Zaza? Visto il momento, l’allenatore deve fare delle scelte forti: gioca chi si allena bene. Avevamo bisogno di ripartire dalle fondamenta, con umiltà”. Questo il commento di Walter Mazzarri sulla scelta di lasciare in panchina l’attaccante lucano pur essendo assente per infortunio capitan Belotti. Attacco leggero, formato da Berenguer e Verdi. “Nel calcio moderno c’è bisogno che corrano tutti: ho messo ...

Genoa-Torino - Mazzarri sferza Zaza : “visto il momento devo fare scelte forti - gioca chi si allena bene” : L’allenatore granata ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Genoa, lanciando una frecciatina a Simone Zaza Vittoria salutare per il Torino, che torna a respirare superando di misura il Genoa al Ferraris, grazie alla rete di Bremer. Tre punti pesantissimi per i granata, che si portano dietro però il caso Zaza, escluso nonostante il ko di Belotti. Marco Alpozzi/LaPresse Interrogato sulla questione, Mazzarri non ha risparmiato una ...

Torino – Mazzarri è una furia dopo il ko con l’Inter : “errori clamorosi! Si è dormito” : Mazzarri non nasconde tutta la sua delusione dopo la sconfitta del Torino contro l’Inter: le parole del tecnico granata E’ andata in scena ieri sera la sfida tra Torino e Inter, valida per l’anticipo della 13ª giornata di Serie A. I granata nulla hanno potuto contro un’Inter impeccabile, che si è portata a casa tre preziosi punti aggiudicandosi il match per 0-3. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione deludente ...

Torino-Inter - Mazzarri : “mi sono arrabbiato sui primi due gol”. Aggiornamenti sull’infortunio di Belotti : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato mestamente la sconfitta contro l’Inter, ai microfoni di DAZN. “Mi sono arrabbiato parecchio sui primi due gol subiti, la linea si è mossa male e l’Inter non perdona. Siamo andati indietro invece di salire. Sul 2-0 bisognava riaprire la partita, ci siamo sbilanciati un po’ e abbiamo preso il terzo. Potevamo evitare anche quello stando un po’ più attenti ...

“Esonero Mazzarri?” - Cairo esce allo scoperto : la rivelazione del patron del Torino : “La conferma di Walter Mazzarri, primo del 4-0 a Brescia, per me non era una scelta. Io non ho mai pensato neanche per un secondo di poter cambiare il mio allenatore, che ho inseguito per molti anni. Soltanto un mese e mezzo, due mesi fa parlavamo di rinnovo. Cosa di cui evidentemente torneremo a parlare appena lo decideremo insieme, ma è una cosa che andrà fatta nel prossimo futuro”. Sono le parole del presidente del Torino ...

Brescia-Torino - Mazzarri trova il tempo di arrabbiarsi anche dopo la vittoria per 4-0 : Un sonoro 4-0 quello con cui il Torino ha battuto il Brescia in trasferta. E’ un Walter Mazzarri sicuramente soddisfatto, ma che trova anche il tempo di arrabbiarsi quello che ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport. “Le critiche fanno parte del mestiere. Ma oggi bisogna fare elogi, sul 2-0 e il Brescia in dieci mi sono arrabbiato tanto, abbiamo dato loro la possibilità di rientrare in partita. Dobbiamo ripartire dal ...