Torino | anziana uccide a martellate la figlia disabile a Orbassano Il marito testimone

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una donna di 44 anni è stata uccisa dalla madre 85enne con numerosi colpi di martello alla testa, in casa sua a, nel Torinese. A dare l’allarme ildella donna, 87enne che si trovava in casa e che ha chiamato i soccorsi. A quanto apprende l’Adnkronos, la vittima era. L’85 enne, che pare abbia assunto dei farmaci, è ora ricoverata all’ospedale di. I carabinieri sono intervenuti alle 8.40 in via Gramsci 36. Sul posto anche la sezione Investigazioni scientifiche del nucleo investigativo per il primo sopralluogo. L'articolola. Ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

